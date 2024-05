Al cardinale Zuppi "artigiano di pace" il premio don Dossetti 2024

“Artigiano di pace” e “instancabile tessitore di legami e rapporti tra le persone e gli Stati per la ricerca di strade per la risoluzione dei conflitti”. Sono queste le motivazioni per le quali andrà al cardinale Matteo Zuppi il premio per la pace 'Giuseppe Dossetti' 2024.

Il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, giovedì 16 maggio sarà a Reggio Emilia per ritirare il prestigioso riconoscimento nella solenne Sala del Tricolore. Il premio nazionale, giunto alla 15a edizione, è stato istituito per valorizzare l'operato di associazioni e singoli cittadini, che abbiano compiuto azioni di pace, coerentemente con i principi affermati da don Giuseppe Dossetti nella sua vita.

La lezione sulla pace

La motivazione della giuria del premio promosso da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia e Comuni di Reggio Emilia e Cavriago, Fondazione Manodori: "Per l'impegno di tutta una vita nell'opera di diffusione della cultura della pace, un vero 'artigiano di pace', instancabile tessitore di legami e rapporti tra le persone e gli Stati per la ricerca di strade per la risoluzione dei conflitti e per promuovere la dignità umana e la fraternità tra i popoli". Nel corso dell'incontro, il cardinale Zuppi terrà una lectio pubblica sul tema della Pace.

Il conflitto in Ucraina e il Mozambico

Di cercare la via della pace il cardinale Zuppi, su incarico di Papa Francesco, si è occupato anche nell’ambito della guerra in Ucraina. Suo, infatti, il delicato compito di distendere le relazioni tra Kiev e Mosca e creare un clima di dialogo che porti i due Paesi a sedersi ad un tavolo comune.

Zuppi, però, non è nuovo a imprese di questo genere. Nel 1992, infatti, grazie al suo paziente lavoro e alla Comunità di Sant’Egidio, l’allora presidente del Paese, Joaquim Chissano, e il leader della guerriglia, Afonso Dhlakama, firmarono un accordo generale di pace dopo 17 anni di guerra civile con centinaia di migliaia di morti e quasi 4 milioni di sfollati e profughi. L’“Onu di Trastevere”, come viene definita la Comunità di San’Egidio, si è avvalsa del giovane “don Matteo” per spingere l’ex colonia portoghese verso le prime elezioni libere della sua storia, avvenute nel 1994.

A Bologna in prima linea per diritti e lavoro

Ma non è tutto. Zuppi ha dimostrato grande propensione alla mediazione e alla pacificazione anche da arcivescovo di Bologna. È arrivato in città nel 2015 e ha preso le redini di una delle diocesi più rosse d’Italia e con una presenza di cattolici posizionata su istanze progressiste. Zuppi ha messo unità e comunione al centro del suo programma ma non ha esitato a schierarsi a favore dei diritti delle minoranze e dei lavoratori. Dopo la tragedia di Suviana, poi, si è speso in prima persona conto le morti sul lavoro, chiedendo alle istituzioni più attenzione contro questa strage silenziosa che causa tre decessi al giorno. E ha dedicato la tradizionale visita della Madonna di San Luca in città proprio alle vittime della centrale elettrica sull’Appennino tosco emiliano e ai loro familiari.