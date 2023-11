Seimila in corteo contro la violenza di genere: "Se tocca a me voglio essere l'ultima" | FOTO

Una rabbia palpabile. Quella delle oltre 6mila persone che hanno partecipato alla manifestazione di “Non una di meno”. Un lungo corteo che è partito da Piazza dell’8 Agosto e ha riempito i viali del centro. Un grido “altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce”, per citare il coro che ha guidato la protesta in nome di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta e di tutte le ragazze e le donne vittime della violenza di genere e dei femminicidi.

Molti i cartelli e gli slogan che hanno sospinto la manifestazione, che ha attraversato via dei Mille fino a via Amendola, raggiungendo viale Masini e via Mascarella prima di terminare ancora in Piazza 8 Agosto. Uno tra tutti, in testa al corteo, è stato lo striscione con i versi della poesia della femminista peruviana Cristina Torres-Cáceres: “Se domani sono io, se domani non torno, brucia tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A fare da sottofondo ai cori e alle grida dei manifestanti il rumore dei mazzi di chiavi che ognuno di loro scuoteva in aria: un gesto che è diventato il simbolo di "Non una di meno" e della lotta femminista: “Le chiavi di casa perché chi uccide una donna spesso è la persona che la donna conosce di più, quella con cui condivide la casa – spiega Nora, attivista di “Non una di meno” – il padre, il marito, il fratello”.

Il corteo non è stata solo una mobilitazione in risposta agli ultimi fatti di cronaca: uguaglianza sociale ed economica e un cambiamento culturale per sovvertire il patriarcato sono le istanze portate avanti a gran voce dai partecipanti: “La violenza di genere non è un’emergenza ma un fenomeno sistemico - prosegue Nora -. La maggior parte delle donne subisce ogni tipo di discriminazione, dalla differenza dei redditi ai limiti sociali. Il femminicidio è solo l’esito estremo, e per mettere fine alla violenza di genere serve un ribaltamento totale e non solo attraverso l’educazione”.