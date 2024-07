A tutto gelato, Casalecchio celebra quello artigianale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tre piazze per la 19esima edizione della Festa del gelato artigianale a Casalecchio di Reno, in programma questo fine settimana, da venerdì 19 luglio a domenica 21 luglio.

Patrocinata dal Comune e organizzata dalla cooperativa Eventi, alla manifestazione collaborano molte associazioni del territorio e attività commerciali che rimangono aperte durante la tre giorni.

Piazza del Popolo, piazza del Monumento ai Caduti e pazza della Repubblica sono le location principali della festa, che si allunga fino al parcheggio della Casa della Conoscenza con gli stand dei maestri gelatieri, intrattenimenti musicali e spettacoli, stand gastronomici. Torna anche la biciclettata del gusto che, dopo aver toccato le gelaterie della zona, assegnerà la medaglia dell'estate 2024 al miglior gusto 'Forza Bologna'.

Tre concerti alla 'Casa della Conoscenza'

Nel parcheggio della Casa della Conoscenza sarà sistemato anche il palco centrale per i tre concerti serali (Gatti Matti il 19, Pianeta Liga il 20 e Lavori in corso il 21) della festa assieme alla piazza del food con grigliata toscana, arrosticini abruzzesi, specialità brasiliane, fish&chips, crescentine ripiene, birrerie e soprattutto le gelaterie di Casalecchio e dintorni.

La prima festa del neo sindaco Matteo Ruggeri

"È la mia prima Festa del gelato da sindaco. Sarà un onore per me inaugurarla insieme alla nuova giunta e dare il benvenuto a tutte e tutti coloro che desiderano ritrovare momenti di socialità e di svago importanti per la nostra comunità", fa sapere Matteo Ruggeri. Questa festa "sul piano del marketing territoriale è fondamentale perché porta a Casalecchio migliaia di persone da fuori che la fanno conoscere oltre i nostri confini.

Questa sinergia serve a tutti, alla città, al commercio, allo stesso evento che ha la possibilità di crescere", sottolinea l'assessore alle Attività produttive e al commercio, Claudio Baccolini. "Abbiamo voluto mantenere anche quest'anno la Festa del gelato artigianale nonostante i numerosi lavori pubblici in corso, primo fra tutti la chiusura del ponte sulle ferrovia, perché questa festa è ormai identitaria di Casalecchio", precisa il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Paolo Nanni.

"Oggi e domani ci sono le ultime due anteprime della festa alla Dolce Lucia e alla gelateria Paciugo, mentre durante la festa ci aspettano sei gelaterie in piazza e otto 'on the road' raggiungibili con la biciclettata, 32 punti ristoro e tanti spettacoli e intrattenimenti per grandi e piccoli", spiega Ivan Aldrovandi, presidente di Eventi. Visto che il ponte sulla ferrovia vicino alla rotatoria Biagi è chiuso, il Comune consiglia di posteggiare nel parcheggio del Municipio in via dei Mille, oppure in quello della stazione Garibaldi in via Piave, entrambi gratuiti. A disposizione nelle tre serate anche il parcheggio gratuito della Casa della Salute.