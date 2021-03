Ubriaco e contromano sulla A1, inseguito dalla Polstrada: sfilza di denunce per un 48enne

Stava percorrendo la carreggiata sud della a A1 (direzione Firenze) contromano (verso Bologna). E' accaduto nella serata di ieri, 22 marzo, quando una unità operativa della Polstrada è intervenuta al km. 199, nel comune di Casalecchio di Reno.

Diverse le chiamate alla sala operativa della Polizia Stradale che segnalavano una Renault Clio che stava percorrendo la carreggiata sud (direzione Firenze) in direzione opposta a quella di marcia (verso Bologna) creando disagi e pericolo per gli altri automobilisti.

E' scattato un lungo inseguimento, infine gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo e hanno accertato che il conducente, 48 anni residente a Siena, era in stato di ebbrezza alcolica con un tasso pari a 2,02 g/l.

Oltre alle contestazioni penali e amministrative previste per la guida in stato di ebbrezza e la guida contromano con il ritiro immediato della patente e il sequestro dell’autovettura, gli è stato contestato anche l’illecito amministrativo

per aver violato le disposizioni relative al contenimento del contagio da Covid-19.