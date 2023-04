A fuoco autoarticolato sulla Variante di Valico, traffico deviato sulla A1

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nel pomeriggio in A1 al km 17 sud, prima dell’uscita Badia sulla Variante di Valico, per l’incendio di un autoarticolato. L’autostrada è rimasta chiusa il tempo necessario per le operazioni di estinzione. Il traffico è stato deviato sulla Panoramica. Al momento la viabilità è possibile su una corsia per il traffico veicolare, per permettere lo smassamento del camion che trasportava alimentari. Non ci sono stati feriti.