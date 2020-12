142 mila euro nascosti in due furgoni: tre uomini bloccati sulla A1

142mila euro rinvenuti durante un "normale" controllo stradale. Nella notte di domenica 20 dicembre, due equipaggi della Sottosezione di Polizia Stradale di Bologna Sud, hanno sottoposto a controllo due autocarri che stavano posteggiando all'area di servizio Cantagallo, lungo la carreggiata Nord dell’autostrada del Sole A1.



Gli agenti della Polizia Stradale hanno deciso di perquisire gli autisti e i veicoli rivenendo, all'interno del primo, una scatola contenente 135.000 euro. L’uomo alla guida era in possesso anche di droga ed è stato denunciato ai sensi del decreto stupefacenti con il ritiro della patente di guida. Il passeggero, un cittadino di origine indiana, all’interno

della tasca del giubbotto, aveva quasi 2 mila euro.

All’interno del secondo autocarro, invece, in un borsello del conducente venivano trovate banconote per un valore complessivo di 6 mila Euro, oltre a diversi oggetti contraffatti di noti marchi di abbigliamento di lusso (Moncler e Louis Vuitton): quest’ultimo veniva denunciato per contraffazione ai sensi del codice penale ed i capi rinvenuti venivano

sottoposti a sequestro.

L'indagine non è conclusa. Infatti, le spiegazioni date non hanno convinto gli agenti: Per il momento i tre sono stati denunciati per riciclaggio di denaro ai sensi dell’art 648 bis del codice penale e le banconote sono state sottoposte a sequestro.