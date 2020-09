A1 Firenze-Bologna: chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per lavori di pavimentazione, dalle 8:00 alle 18:00 di mercoledì 16 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e località Aglio, in direzione di Firenze.

Saranno contestualmente chiuse le stazioni di Pian del Voglio e Roncobilaccio, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Inoltre, dalle 7:00 alle 18:00, sarà chiusa l'area di servizio "Roncobilaccio ovest" situata all'interno del tratto.

Chi da Bologna è diretto verso Firenze, potrà percorrere la A1 Direttissima.

Per gli spostamenti locali diretti verso Pian del Voglio e Roncobilaccio, si consiglia di percorrere la A1 Direttissima e uscire alla stazione autostradale di Badia.