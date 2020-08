Auto in fiamme sulla A1: traffico bloccato in direzione Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli, tra la Complanare di Firenze nord ed il bivio per la A1 Direttissima verso Bologna, intorno alle 14 sono state spente le fiamme che avevano avvolto un'auto, ma si registrano 9 km di coda. Il traffico defluisce su tutte le corsie disponibili.

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, per agevolare e velocizzare il deflusso dei veicoli, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, la Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

notizia in aggiornamento