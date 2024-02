Camionista colpito da ictus, trovato senza sensi sulla A1

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Salvataggio in extremis di un camionista grazie al provvidenziale intervento della Polizia Stradale di Bologna.

E' successo nel tardo pomeriggio della scorsa domenica, 11 febbraio, in prossimità del km 256 nord dell'A/1. Qui durante l’espletamento del servizio, una pattuglia ha notato un autoarticolato con targa polacca, era parcheggiato presso un'area di servizio e risultava in moto, con le sicure inserite. Gli operatori insospettiti dal suono del clacson, si sono avvicinati al mezzo e hanno chiesto di aprire battendo colpi sulla cabina del camion. Non ottenendo risposta e non riuscendo a vedere l’autista nè nell'abitacolo, nè presso le pompe di benzina ed il bar vicini, hanno allertato sul posto i Vigili del Fuoco e l’ambulanza.

Giunti sul posto i caschi rossi sono riusciti ad entrare e nel mezzo hanno rinvenuto il camionista - 54enne polacco - privo di sensi e disteso sul lettino.

L'uomo è stato prontamente trasportato l’ospedale di Borgo San Lorenzo (FI) per gli accertamenti sanitari, all'esito dei quali è emerso che era stato colpito da un ictus.