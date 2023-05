Frana Marzabotto, criticità al traffico. Ok a riapertura vecchio tratto di A1

La Città metropolitana di Bologna nella serata di ieri ha inviato ad Aspi la richiesta di riaprire un vecchio tratto di autostrada A1 in disuso per aggirare una grossa frana verificatasi ieri nei pressi di Marzabotto. Questo permetterebbe di liberare decine di famiglie in questo momento bloccate. Lo fa sapere la città metropolitana, comunicando che nella notte è arrivato l’ok del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente per concedere l’autorizzazione, e già questa mattina i tecnici effettueranno un sopralluogo.

Dove si trova il vecchio tratto dell'A1 da recuperare

La SP325 di Val di Setta e Val di Bisenzio, che per il suo tratto iniziale da Sasso Marconi a Lagaro corre parallela all’Autostrada A1 Bologna Firenze ed alla Variante di Valico, ha infatti subito frane imponenti che ne hanno completamente interrotto la transitabilità al km 7 in località Allocco. I lavori di ripristino saranno lunghi, ad oggi inestimabili, nel frattempo con gravissimi danni per il territorio.

A fianco del tratto inagibile corre in doppia carreggiata il vecchio tracciato della A1, dismesso da molti anni, ma apparentemente transitabile, fa sapere l'amministrazione metropolitana. Si sta quindi lavorando per rendere possibile un utilizzo urgente e temporaneo per la viabilità provinciale di una delle 2 carreggiate di questo tratto.

“Anche su richiesta dei sindaci di Marzabotto, Comune sul quale c’è stata la frana, e successivamente di Monzuno (altro comune sferzato dai cedimenti) - spiega il sindaco Matteo Lepore - abbiamo avanzato questa richiesta. Ringrazio ASPI e il vice ministro Bignami per la celere risposta. Ora al lavoro per aprire il tratto di vecchia autostrada nel più breve tempo possibile”.

Grossa frana a Marzabotto, chiusura sulla A1 e problemi al traffico

Varie le frane nel territorio bolognese. Tra i cedimenti più grossi e problematici quello avvenuto a Sasso Marconi che ha anche devastato la storica trattoria in via Ganzole . Poco più in là un’altra frana, ieri, tra Marzabotto e Monzuno, è arrivata minacciosa verso la A1 rendendo necessaria una rimodulazione della viabilità. Infatti ieri il tratto dell'autostrada in direzione Sasso Marconi è stato chiuso, creando ovvie criticità alla circolazione anche sulle arterie circostanti.

