Nuova protesta esercenti TNI: autostrada bloccata

Autostrada bloccata dai ristoratori TNI che, di rientro da Roma, hanno fermato i mezzi sulla A1 Milano-Napoli , tra Orte e Attigliano, in direzione di Firenze. Un centinaio le persone che hanno preso parte alla manifestazione che in poco tempo ha creato già alcuni chilometri di coda.

Esercenti e commercianti bolognesi, una trentina in tutto, sono bloccati nel traffico: "Siamo solidali con chi protesta, da troppo tempo si attendono ristori e provvedimenti. Siamo bloccati in autostrada, stavamo rientrando e alcuni espinenti di TNI hanno bloccato tutto".

Chi viaggia in direzione Firenze deve obbligatoriamente uscire ad Orte, dove si segnalano 3 km di coda e proseguire attraverso la Strada Statale 675 per Viterbo-Montefiascone per poi rientrare in autostrada ad Orvieto.

Il traffico pesante dopo l'uscita di Orte può percorrere la E45 per Perugia e rientrare a Valdichiana. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale.