Guida contromano in A13 con un tasso cinque volte superiore ai limiti di legge

Ha imboccato l’A13 contromano tra Bologna e Ferrara, e quando la Polizia stradale l’ha fermato, ha consegnato anziché la carta d’identità il suo bancomat. Sottoposto all’etilometro, l’uomo è stato risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 2,53 gr/l, cinque volte oltre il limite di legge. È accaduto tra il casello di Altedo e il casello di Ferrara Sud in direzione Padova. All'uomo alla guida, denunciato in stato di ebbrezza, è stata ritirata la patente in attesa del provvedimento di revoca (in arrivo).

L'intervento della Polizia stradale

Come racconta la stessa Polizia stradale, dopo diverse comunicazioni arrivate al Centro operativo autostradale di Bologna, l'altra notte una pattuglia di Altedo è partita con la Safety car per rallentare il traffico in autostrada. Poco dopo gli agenti hanno avvistato l'auto che procedeva in corsia di sorpasso. Con luci e sirene, la Polizia è riuscita prima a far rallentare e poi a far fermare l'auto. Dopodichè, mentre bloccavano il traffico alle loro spalle, gli agenti hanno fatto fare inversione di marcia al conducente del veicolo, facendolo fermare in corsia di emergenza. L'uomo alla guida, nell'atto di porgere i documenti per essere identificato, ha esibito il bancomat invece della carta d'identità. Era inoltre "in evidente stato confusionale - riferisce la Stradale- e aveva difficoltà a interloquire".