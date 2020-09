Senza patente da sei anni: multa a tre zeri per un camionista sulla A13

Guidava un autocarro, nonostante avesse la patente sospesa da 6 anni. Un cittadino marocchino di 48 anni, residente in Appennino, autotrasportatore per conto di una ditta con sede in provincia di Bologna, è stato fermato nella mattinata di ieri, 2 settembre, sulla A13, al casello autostradale di Ferrara Sud da una pattuglia della Polstrada della Sottosezione di Altedo.

Gli agenti hanno controllato la banca dati, da dove è emerso che il conducente aveva la patente revocata dal 2014, mentre ulteriori accertamenti facevano emergere altre gravi infrazioni al Codice della Strada.

Il camionista è stato sanzionato in base all’art. 116 co.15 del codice della strada, per un totale di 5.110 euro per guida senza patente, oltre alle altre infrazioni rilevate per un totale di circa 400 euro. Multata anche la Ditta titolare

dell’autocarro, per l’incauto affidamento del mezzo ad una persona sprovvista di idoneo titolo di guida.