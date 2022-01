Doppio fondo nell'auto: in A13 la polstrada sequestra 18 kg di cocaina

Un 31enne residente nel bolognese è stato arrestato ieri mattina dalla polizia stradale di Altedo. Nella sua auto, fermata mentre percorreva la A13, sono stati trovati poco più di 18 kg di cocaina purissima.

A fiutare la sostanza, celata nel doppio fondo dei sedili, è stato il cane antidroga Barack, arrivato sul posto e guidato dall'unità cinofila della polizia.

Il tutto è stato scoperto da una pattuglia della Stradale di Altedo, in pattugliamento. Vista l'auto, una mini Countryman, sfrecciare in corsia in direzione Bologna, gli agenti hanno intimato l'alt e fatto fermare il veicolo.

Alla guida, il 31enne ha, secondo quanto riportato, da subito manifestato segni di nervosismo e insofferenza al controllo, contraddicendosi più volte nelle risposte fornite alle domande degli operanti, facendo così nascere il sospetto che potesse nascondere qualcosa di illecito a bordo del proprio veicolo.

I poliziotti sono riusciti così a scoprire che sotto i sedili posteriori, era stato ricavato un doppio fondo con apertura azionabile da un pulsante posizionato sul cruscotto, nel quale erano nascosti 36 sacchetti in cellophane contenenti 18,36 Kg di sostanza destinata allo spaccio. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, il conducente della Mini è stato quindi tratto immediatamente in arresto e accompagnato in custodia cautelare presso il carcere della “Dozza” di Bologna.