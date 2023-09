Mezzo in avaria sulla A14: traffico bloccato, code anche sulla A1

Ancora una mattinata di disagi al traffico su tutte le autostrade del nodo di Bologna, come segnala Autostrade per l'Italia.

Sulla A14 Bologna Taranto, ci sono 5 km di coda tra il bivio con il Raccordo di Casalecchio e il bivio con la A1, a causa di un mezzo in avaria al km 3. In alternativa si consiglia a chi viaggia sulla A14 ed è diretto sulla A1 verso Milano, di uscire a Bologna Borgo Panigale e rientrare in autostrada a Modena sud dopo aver percorso la viabilità esterna. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia.

Sulla A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Valsamoggia e Modena sud verso Milano, precedentemente chiuso per lavori notturni. Si segnalano 4 km di coda tra Sasso Marconi nord e il bivio con la A14 verso Milano.

Nelle prime ore di ieri, 11 settembre, un violento tamponamento sull'autostrada Bologna-Taranto (A14) nel tratto tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio in direzione A1 Milano-Napoli, all'altezza del km 11, ha fatto tre feriti e bloccato il traffico.