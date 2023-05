A14 Bologna-Taranto: riaperto il tratto tra Faenza a Forlì

Attorno alle ore 6.30 della mattina di sabato 20 maggio Autostrade ha comunicato di aver riaperto, in anticipo di circa un'ora e mezza, la A14 Bologna-Taranto nel tratto tra Faenza e Forlì. Dopo i lavori per il ripristino dei danni causati dal maltempo, il tratto autostradale è stato riaperto a due corsie in entrambi i sensi di marcia. Nelle parti ancora chiuse al traffico si continua a lavorare agli interventi di ripristino e al momento non si segnalano problemi alla circolazione.