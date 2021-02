Trasporta merce pericolosa, ma è ubriaco: denunciato camionista recidivo

Era stato già sorpreso per guida in stato di ebbrezza dagli agenti della Polizia Stradale di Tortona

E' risultato positivo all'alcol test nonostante stesse trasportando merce pericolosa. Alle ore 16:00 del 17 febbraio, una pattuglia della Polizia Stradale di Bologna sud, al casello della A14 di Castel San Pietro, ha controllato un autoarticolato con trattore stradale e semirimorchio, entrambi immatricolati in due diversi paesi dell’Unione Europea.



Il conducente, sottoposto al controllo con etilometro, è risultato in stato di ebbrezza in entrambe gli alcol test, benché trasportasse, merce pericolosa,oltre due quintali di liquido corrosivo).



L’ autista è recidivo: era stato già denunciato per guida in stato di ebbrezza a novembre del 2016 dal personale del Distaccamento Polizia Stradale di Tortona.Proveniva dall'Olanda e diretto per scaricare lo stock di merce a Castelguelfo .