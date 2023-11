A14, quattro nuovi interventi per rafforzare la gestione delle emergenze

Quattro nuove vasche idriche a ricarica rapida per lo stoccaggio di acqua, che i vigili del fuoco potranno utilizzare in caso di incendi o emergenze in autostrada. La loro realizzazione e manutenzione sarà curata da Aspi ed è stata predisposta dal nuovo protocollo siglato dalla Prefettura di Bologna, la Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna. Il documento ha l'obiettivo di rendere più sicuro il tratto di A14 tra Borgo Panigale e San Lazzaro e agevolare gli interventi di soccorso.

Nel dettaglio, ciascuna vasca avrà una capacita di 15 metri cubi e verrà posizionata in altrettante aree raggiungibili direttamente dalla A14, individuate in modo da essere strategiche anche per eventuali operazioni al di fuori dell'autostrada. Saranno attive da fine novembre e verranno installate in uno spazio su via Triumvirato (in corrispondenza dell’uscita 4 della Tangenziale), uno su via Michelino (stazione di Bologna Fiera), uno in via Scandellara (uscita 11 o 11 bis della tangenziale) e uno su via Caselle (uscita 13 della tangenziale).

Le nuove vasche fanno parte di una serie di interventi che Aspi ha pianificato su tutto il territorio Bolognese per creare dei supporti all'attività dei vigili del fuoco. Tra gli altri, sono previsti anche altri automezzi per l'intervento rapido che verranno dati in dotazione esclusiva al Comando Provinciale di Bologna. Tra i cofirmatari del protocollo anche il 118 Bologna e il compartimento dell’Emilia Romagna della Polizia Stradale.