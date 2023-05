Riaperta l'A14, ma il traffico è rallentato. Ancora limitazioni per i treni

Se sulla A1 si pensa di riaprire un tratto dismesso per aggirare le criticità causate dalle frane e le conseguenti limitazioni al traffico, sulla A14 la situazione emergenziale dei giorni scorsi pare rientrata al momento. I tratti precedentemente chiusi al traffico sono stati riaperti, permettendo il transito dei veicoli da e per Bologna. Tuttavia lungo la A14 alla mattinata odierna si registrano rallentamenti in alcuni tratti - specie nelle zone cesenati, forlivesi e ravennati - dove si procede su una singola corsia in quanto gli operai sono al lavoro per ripristino dei danni causati dal maltempo .

Treni, ancora limitazioni

Sul fronte traffico ferroviario permangono alcune limitazioni anche per la giornata di oggi 19 maggio.

Proseguono per l’intera giornata odierna la riduzione del numero di corse, le deviazioni e i rallentamenti per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali che percorrono la linea AV e la linea convenzionale fra Firenze e Bologna. La riprogrammazione si rende necessaria per gli effetti anche sulle infrastrutture ferroviarie del forte maltempo e degli allagamenti che continuano a interessare l’Emilia-Romagna.

Rallentamenti e cancellazioni si ripercuoteranno tuttavia su tutta la circolazione lungo la dorsale nord-sud, sull'asse Milano-Roma e Venezia-Roma.

E’ ripresa la circolazione fra Bologna e Imola per il trasporto regionale, da domani sarà riattivata anche la circolazione tra Imola e Faenza. Resta sospesa sulla direttrice Adriatica tra Faenza e Rimini e sulle linee Bologna-Ravenna, Ferrara-Ravenna-Rimini, Faenza-Ravenna, Faenza-Marradi.

Alcuni treni a lunga percorrenza da e per la Puglia seguiranno il percorso via Bologna-Firenze-Roma-Caserta-Foggia con un aumento dei tempi di percorrenza. E' assicurata la circolazione degli treni Intercity notte, seppur con deviazioni di percorso che possono provocare maggiori tempi di viaggio fino a tre ore.

Potenziata l’assistenza nelle stazioni e a bordo treno. Tutte le strutture di RFI e Trenitalia sono in continuo contatto con le Autorità competenti per adottare ogni misura per garantire la massima sicurezza della circolazione ferroviaria e ridurre gli inevitabili disagi ai passeggeri, anche con la più ampia e tempestiva informazione e assistenza possibile.

Maltempo, le ultime notizie

