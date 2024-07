Abbonamenti 'queer': ecco la nuova offerta inclusiva di Tper

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È da poco terminato il Pride Month ma l’inclusività non ha agenda da rispettare. Ecco quindi la nuova offerta della Tper, che ha annunciato di aver introdotto la possibilità di sottoscrivere un abbonamento ai trasporti pubblici con la propria ‘identità alias’. Utile per garantire l’accesso ai servizi senza alcuna discriminazione, come previsto dalla Legge Regionale Emilia-Romagna numero 15 del 2019, il nuovo abbonamento permette alle persone di adottare il proprio genere e nome elettivo in integrale automatica sostituzione del genere e o nome anagrafico. Per farlo, sarà sufficiente un’autocertificazione. “Un lavoro durato alcuni mesi e svolto in costante dialogo con l’ufficio Pari opportunità e differenze di genere, diritti LGBT, contrasto alle discriminazioni, lotta alla violenza e alla tratta sulle donne e sui minori del Comune di Bologna” scrive l’azienda di trasporti in una nota.

Si tratta, continua l’azienda, di “una piccola rivoluzione che arriva al superamento del nome anagrafico sugli abbonamenti del bus in modo da poter aumentare l’inclusività ed eliminare situazioni di disagio e forme di discriminazioni legate al sesso e all’identità di genere. Tper ha disciplinato una procedura amministrativa che prevede la possibilità di acquisire una ‘identità alias’, ovvero utilizzare un nome differente da quello risultante dall’anagrafica di Tper, esclusivamente ai fini del rilascio o rinnovo dell’abbonamento al trasporto pubblico locale. Il meccanismo è semplice e si basa sul pieno riconoscimento delle sensibilità delle persone abbonate. Non serve infatti nessuna motivazione per presentare istanza di attivazione della carriera alias: è sufficiente compilare l’apposito modulo e rispettare gli stessi - pochissimi - limiti previsti in materia anagrafica che vietano esclusivamente di utilizzare ‘nomi ridicoli o vergognosi’”.

Per richiedere l’assegnazione di un abbonamento alias, basterà contattare Tper all’indirizzo mail alias@tper.it. La persona riceverà la modulistica ed il regolamento. Poi, sempre via mail, concorderà l’appuntamento per svolgere gli adempimenti burocratici. Per adempiere alla procedura, l’azienda di trasporti ha individuato una figura di riferimento per la gestione delle pratiche e per vigilare sulla loro corretta esecuzione. L’operazione può essere anche retroattiva; cioè, una persona che ha già un abbonamento attivo può richiedere la sua sostituzione con un abbonamento con la propria identità alias. “Da quel momento l’identità alias sarà la sola valida nei rapporti con Tper: anche in caso di verifica sarà sufficiente esibire l’abbonamento. Solamente il tutor e altri quattro referenti aziendali sono infatti in grado di consultare anche l’anagrafica civilistica” scrive Tper. L’abbonamento alias avrà validità di cinque anni e, al momento, è possibile solo per maggiorenni.

Ma le novità non finiscono qui. Il Comune di Bologna, in un comunicato, riferisce che, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con l’Università di Bologna, “ha già definito tutti i passaggi necessari per attivare l’identità alias nella fruizione delle biblioteche cittadine e del territorio della Città metropolitana. Sono stati già individuati i contenuti dell’accordo di riservatezza, gli uffici di riferimento, la procedura per l’attivazione”. Similmente, il lavoro di inclusione riguarderà anche i servizi igienici: in tutte le sedi del Comune, ci saranno servizi ‘senza etichettatura di genere’, con accesso non distinto per uomo/donna sia per l'utenza esterna sia per i e le dipendenti. “A tal fine sono state previste alcune nuove etichette di tipo ‘funzionale’ che servono a identificare in modo chiaro la presenza di un servizio igienico senza riferimenti di genere, che andranno nella maggior parte dei casi ad affiancare i bagni con le tradizionali indicazioni distinte in logica binaria (maschio/femmina). Va anche detto che in diverse strutture tali condizioni di bagni non etichettati per genere si erano già spontaneamente realizzate” conclude il Comune.