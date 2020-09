Tper regala 15 minuti di car sharing agli abbonati

Quindici minuti al mese per utilizzare gratuitamente le auto elettriche di Corrente, il servizio di car sharing di Tper, per chi rinnoverà o sottoscriverà per la prima volta un abbonamento annuale dell'autobus.

È una delle novità della campagna abbonamenti 2020 dell'azienda di via Saliceto. Per il nono anno il costo degli abbonamenti urbani è infatti rimasto invariato mentre l'extraurbano dallo scorso anno offre anche la possibilià di utilizzare la rete urbana senza dover più pagare la specifica riduzione (con risparmi che arrivano sino a 170 euro).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi si abbonerà entro il 30 settembre può avere uno sconto del 50% sul costo del car sharing: al prezzo di 180 euro è infatti possibile acquistare un controvalore di minuti di utilizzo del car sharing che oggi vale 360 euro.