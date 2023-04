Serie A al bar senza abbonamento Sky, no del Tribunale

Trasmetteva nel suo bar delle partite sfruttando un un normale abbonamento domestico Dazn e non, come sarebbe stato obbligato a fare, uno Sky Business. È successo tre volte durante lo scorso campionato e due volte in quello in corso. I fatti sono stati constatati durante dei controlli antipirateria dagli ispettori Sky. L’azienda si è così rivolta alla Sezione Imprese del Tribunale bolognese, chiedendo di vietare all'esercente di trasmettere le rimanenti partite di questo campionato e quelle della prossima stagione "in assenza di idonea licenza".

La decisione del Tribunale

Lo scorso 20 aprile il giudice ha accolto la richiesta, stabilendo inoltre che il titolare del bar dovrà pagare all'emittente 100 euro ogni volta che sarà sorpreso a violare il provvedimento. Nelle motivazioni del provvedimento il Tribunale chiarisce che "è evidente che la fruizione in ambito domestico rispetto alla fruizione in un locale commerciale o aperto al pubblico determina una differenza sostanziale dell'oggetto del contratto di abbonamento, sicché l'utilizzo dell'abbonamento per uso domestico in ambito commerciale non è lecito, prima che non consentito in termini contrattuali". Nel provvedimento si evidenzia inoltre che la condotta dell'esercente, oltre a procurare "un pregiudizio di tipo economico che... deriva dalla mancata regolare stipulazione di contratti di abbonamento con gli esercenti commerciali", determina un "discredito" per Sky "nell'ambiente commerciale di riferimento", e dunque "un pregiudizio di natura irreparabile". Nel procedimento sono intervenute anche Dazn e Lega nazionale professionisti Serie A, che si sono associate alle richieste di Sky, mentre l'esercente non si è costituito in giudizio.