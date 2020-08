Nasce "Ability Park": sport all'aria aperta per chi è sulla sedia a rotelle

Sorgerà nello spazio del Velodromo, in zona via Pasubio, "Ability Park", lo spazio verde che permetterà anche a chi è costretto in sedia a rotelle di poter fare sport all'aria aperta.

Dopo 4 anni di trattative e iter amministrativi, compresa una raccolta fondi online, il parco prende corpo. Tutto inizia nel 2016, grazie alla sinergia tra l'associazione Vivere la città e Medici in centro, che hanno avuto l'idea e poi redatto il progetto. Da li', dopo anni di trattative e un crowdfunding che ha superato le aspettative (raccolti 8.830 euro sugli 8.000 necessari).

I cittadini con ridotta capacità motoria o in sedia a rotelle non incontreranno barriere architettoniche. Anche gli ipovedenti potranno fruire l’area attrezzata mediante indicazioni in Braille.

"Sicuramente è un grande successo dell'associazione Vivere la città e credo che la nostra città possa essere migliore se associazionismo e volontariato saranno sempre più protagonisti nel futuro di Bologna", loda l'iniziativa il senatore centrista Pierferdinando Casini, che ha sempre sostenuto il progetto e che annuncia, inviando un video a Vivere la città, che "ci vedremo presto perchè voglio seguire i lavori di questa iniziativa meravigliosa ed essere con voi per una Bologna migliore". Dal canto suo, l'associazione, guidata dal presidente Lorenzo Tomassini, riserva "particolari ringraziamenti" a Casini "per la promozione e il sostegno dato al progetto sin dal suo concepimento" e anche ai numerosi sponsor.

L'opera infatti "sarà realizzata unicamente con fondi privati", sottolineano da Vivere la città. Tra questi, anche l'appoggio di Fondazione Carisbo, EmilBanca, Acli, Confcommercio e Aics. (dire)