Bologna in piazza per l'aborto libero e sicuro: "Al Sant'Orsola 70% obiettori" | VIDEO

Corteo in occasione della giornata internazionale a cura di Non una di meno, Mujeres Libres, La mala educación e Laboratorio smaschieramenti

Diritto all'aborto, Bologna 2021: all’ospedale Sant’Orsola di Bologna l’obiezione di coscienza è al 71%. Lo dicono i dati raccolti dai collettivi transfemministi bolognesi con una mappatura dal basso su consultori e ospedali dell'Emilia-Romagna.

Numeri impressionanti, sebbene la regione in media sia tra quelle con meno obiettori nelle strutture sanitarie. In occasione del 28 settembre, giornata per l’aborto libero, sicuro e gratuito, Non una di meno, Mujeres Libres, la mala educación e laboratorio smaschieramenti hanno organizzato un corteo proprio a pochi giorni dalla vittoria del referendum di San Marino per depenalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza.