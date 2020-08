Aborto, Lega E-R: "Pillola fai da te, metodo contraccettivo"

"Il Governo, a partire dal Ministro Speranza, si impegna tanto per banalizzare sempre di più l'aborto, ormai considerato un metodo contraccettivo, e intende facilitarlo, stile "fai da te", con la pillola abortiva Ru486 in day hospital, senza il ricovero ospedaliero di tre giorni".

È l'accusa di Matteo Montevecchi, consigliere regionale delle Lega in Emilia-Romagna che non usa mezzi termini parlando delle nuove linee sull'aborto: "Scelte che appaiono puramente ideologiche e non tengono nemmeno conto della salute della donna. Vorrei far notare ai "democratici" che il nostro Paese ha drammaticamente toccato il minimo storico delle nascite dall'Unità d'Italia ad oggi - scrive - ma sono troppo schizzinosi per sostenere i Centri di Aiuto alla Vita, le donne in gravidanza in difficoltà economica e tutte quelle politiche pro-family che servono come il pane e mirano davvero ad incentivare la natalità".

"Ci tengono a farsi chiamare progressisti - conclude il consigliere del Carroccio - ma in realtà si comportano da regressisti, allergici alla più grande, continua e sacra novità su questa terra: la vita. Siamo solidali con il Presidente dell'Umbria Donatella Tesei e sosteniamo la sua delibera. Se dipendesse da noi, anche l'Emilia Romagna intraprendebbe questa strada".