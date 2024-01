Palpeggia diverse donne con la scusa del bus affollato: arrestato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un cittadino straniero, regolare sul territorio, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale continuata.

Lo scorso mercoledì 24 gennaio la polizia ha ricevuto una segnalazione da parte di una ragazza, la quale ha raccontato di un uomo a bordo di un bus che, con la scusa del mezzo affollato, stava palpeggiando diverse donne. Giunti sul posto, in zona stazione centrale, gli agenti hanno chiesto informazioni alla ragazza, ma subito sono stati raggiunti da una seconda donna, che ha raccontato di essere stata vittima dei palpeggiamenti dell’uomo.

Identificato, il presunto colpevole è stato portato in ufficio, dove tre donne lo hanno subito riconosciuto. L’uomo è stato quindi arrestato per violenza sessuale e portato in carcere in attesa della convalida.