Violenza sessuale durante esame medico, tecnico radiologo incastrato dal Dna

Violenza sessuale, avvenuta durante un esame medico. Di questo dovrà rispondere un tecnico di radiologia 49enne, incensurato, residente a Bologna, denunciato dai carabinieri all’Autorità Giudiziaria. I fatti risalgono allo scorso mese di marzo , quando una sportiva si è rivolta a una struttura sanitaria della Provincia bolognese per svolgere alcuni accertamenti, tra cui una radiografia lombosacrale.

L'abuso durante la radiografia

Proprio durante quest’esame - Secondo quanto ricostruiscono i militari - il tecnico di radiologia, fatta accomodare la paziente sul lettino nella posizione che diceva essere più congeniale per eseguire il test, avrebbe iniziato a palpeggiare la ragazza sul seno, per poi abbassarle velocemente le mutandine e praticando sesso orale per alcuni secondi, giusto il tempo necessario affinché la ragazza realizzasse le intenzioni del sanitario.

Sebbene paralizzata dalla situazione- continuano i carabinieri - la ragazza ha trovato la forza di rivestirsi e allontanarsi velocemente dalla stanza. È stata un’infermiera della medesima struttura, alla vista della giovane, pallida e spaventata, a chiedere cosa fosse successo e a chiamare subito i Carabinieri.

Il Dna inchioda il radiologo

Giunti sul posto, i militari hanno attivato il protocollo previsto dal “Codice Rosa” come da prassi per le vittime di violenze e abusi, mentre il tecnico di radiologia negava ogni addebito. Qualche settimana dopo, tuttavia, invitato a comparire nuovamente in caserma, l'uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità, anche a fronte dell’esito degli esami biologici che avevano rilevato un profilo genetico corrispondente al suo DNA sulle parti intime della ragazza. Il sanitario - fanno sapere i militari - ha riferito di essere pentito per quanto successo e disponibile a chiedere perdono e risarcire il danno cagionato alla giovane vittima.