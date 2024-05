AC/DC unica data in Italia a Reggio-Emilia: come arrivarci da Bologna e dove parcheggiare

L'unica data italiana del tour europeo degli australiani AC/DC è in programma sabato 25 maggio all’Arena Campovolo di Reggio Emilia. Per questa data sono previsti 103mila spettatori, in arrivo sia dal nostro paese che dall'estero. Come arrivarci da Bologna? Quanto ci si mette e dove si può parcheggiare? Un po' di informazioni utili per i rockettari che si stanno organizzando per raggiungere il palco su cui si esibirà la leggendaria band che ha scelto l'Emilia-Romagna per l'unico live in Italia.

Intanto dove siamo: Reggio Campovolo Festival Arena di Reggio nell’Emilia è un luogo già utilizzato dal 1979 Riqualificato e modificato nel 2019 a due passi dal centro di Reggio nell’Emilia (l'indirizzo da inserire è via dell’Areonautica, 17) e raggiungibile facilmente (in questa giornata speciale aspettiamoci delle belle code) dalla Tangenziale Nord della città, dall’Autostrada A1 e dalla stazione Mediopadana a.v. In arrivo o in partenza, ti raccomandiamo di tenere conto delle indicazioni che ti saranno fornite dal personale e dalla segnaletica per vivere nel migliore dei modi le grandi emozioni Eventi Arena Campovolo.

Come arrivare al Campovolo a piedi, in bici, auto e moto o in bus

L’ingresso di Reggio Canpovolo Festival Arena di RE è collocato nella rete di piste ciclopedonali del Comune di Reggio Emilia. Il casello di Reggio Emilia dista circa 6500 metri km 6,500 da Reggio Campovolo Festival Arena di RE ma, in base alle condizioni del traffico in occasione di grandi eventi, potrebbe essere preferibile scegliere altre uscite autostradali (es. CaselloA.1 Terre di Canossa, Casello A.1 Modena Nord o Casello A.22 Carpi x Reggio nell’Emilia (km.23,00) direzione Correggio + Tangenziale S.Martino in Rio direzione Reggio nell’Emilia (22 min.).

Dove parcheggiare l'auto per andare al concerto degli AC/DC

E' a disposizione per auto, ma anche per camper il Parkingarena (Parkingarena.it). Dal sito è possibile accedere a un form da compilare (ce ne sono due e dipendono se la provenienza è la A1 o la A22). I parcheggi pubblici risultano sold out.

Come arrivare al Campovolo in treno e in aereo

Reggio Emilia si trova sulla linea Milano-Bologna. La Stazione Mediopadana AV dista circa 5750 metri km.5,750 da Reggio Campovolo Festival Arena, mentre la Stazione Centrale FFSS Piazzale Marconi dista circa 1950 metri km. 1,950.

Arrivare a Reggio nell’Emilia dagli aeroporti vicini è molto semplice. Treno e navette offrono servizio di collegamento senza la necessità di dover utilizzare la macchina. Scopri di più sul sito web degli aeroporti più vicini: Aeroporto G. Marconi di Bologna + Marconi Express ( transfer.7 min. a ) + Stazione Centrale Bologna a Stazione Mediopadana a.v. di RE (transfer. 18 min ) a Stazione Centrale FF SS p.zle Marconi Reggio nel Emilia (transfer. 35 min) e Aeroporto internazionale di Parma. Navetta NCC attiva su prenotazione a/r a Reggio Campovolo Festival di RE transfer (transfer 30min.) www.mediopadanalink.com

Treni speciali per l'evento del 25 maggio

Per consentire al pubblico di rientrare a casa comodamente dopo il concerto, in aggiunta ai treni Frecciarossa verso Milano e Roma sono ora aperte le vendite di tre treni regionali, a cura di Bus For Fun, tutti in partenza dalla stazione di Reggio Emilia, in piazza Guglielmo Marconi, nella notte tra il 25 e il 26 maggio.

Due treni partiranno in direzione Bologna Centrale

Reggio Emilia (01:00), Modena (01:12), Bologna Centrale (01:35)

Reggio Emilia (02:30), Modena (02:42), Bologna Centrale (03:05)

Un treno invece andrà in direzione Milano Centrale

Reggio Emilia (01:30), Parma (01:45), Piacenza (02:15), Milano Centrale (03:10)

I biglietti sono in vendita sul sito Bus For Fun.

Queste invece le tratte coperte da Frecciarossa:

Frecciarossa 99147 da Reggio Emilia a Roma Termini con fermate a Firenze Santa Maria Novella e Roma Tiburtina.

Frecciarossa 99148 da Reggio Emilia a Torino Porta Nuova con fermate a Milano Centrale e Torino Porta Susa. Gli ultimi biglietti dei Frecciarossa sono acquistabili tramite l’App di Trenitalia, presso le biglietterie e le agenzie di viaggio abilitate, o sul sito Trenitalia.com. Inoltre, grazie all’offerta Speciale Eventi di Trenitalia, tutti i possessori dei biglietti del concerto potranno viaggiare usufruendo di sconti fino all’80% rispetto al prezzo del biglietto base, utilizzando il codice “ACDC” in fase di acquisto.

Per chi preferisse raggiungere l’arena in macchina, è possibile prenotare il posto per la propria auto, moto o camper sul circuito Park For Fun.

Dallo scorso 25 aprile è possibile accedere alla procedura di cambio nominativo sul sito Ticketone; ricordiamo che è possibile effettuare un solo cambio di nominativo per biglietto.