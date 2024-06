I docenti dell’Accademia di Belle Arti hanno votato per lo stop agli Erasmus con Israele

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Stop agli scambi Erasmus con Israele: questa è la volontà degli insegnanti dell’Accademia Belle Arti di Bologna, espressa con il voto della maggioranza durante una riunione del collegio docenti. La posizione è stata definita come un ‘gesto simbolico’, scrive l’Ansa. Il voto mira a interrompere l’accordo attualmente in vigore con un istituto di design israeliano, lo Shenkar - Engineering Design Art di Tel Aviv, a partire dall’anno accademico 2024-2025. La decisione finale spetterà comunque al Consiglio dell’Accademia, in programma il prossimo 13 giugno.

Ha commentato la vicenda la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini: “Sospendere i progetti Erasmus danneggia e sacrifica prima di tutto le opportunità degli studenti, in questo caso anche di quelli palestinesi. Gli studenti sono quindi le vere vittime di questo boicottaggio. È senz'altro difficile mantenere operativi canali di scambio nell'attuale quadro di crisi. Ma la conferma dei progetti comuni, molto più che la loro sospensione, avrebbe una forte valenza simbolica a conferma del ruolo delle università come potenti costruttori di dialogo e confronto, apertura e inclusività, quindi di pace”.