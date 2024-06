Israele/Palestina, nuove proteste all'Accademia di Belle Arti sugli accordi con l'università Shenkar

Nuove agitazioni all'Accademia di Belle Arti di Bologna in quella che è stata battezzata come la giornata nazionale di agitazione "contro la repressione degli atenei". Durante una conferenza stampa un gruppo di studenti ha denunciato "il filo nero della repressione e della censura che si sta abbattendo sulla nostra accademia" come anche un collegio docenti (che si è tenuto il 25 giugno) che hanno definito come "Palesemente pilotato che era stato promesso aperto agli studenti, ma che invece ci ha visto censurata la parola dopo soltanto cinque minuti". Secondo la voce dei giovani attivisti il collegio docenti sulla la rescissione degli accordi con l'università Shenkar di Tel-Aviv: "Con i 47 voti a favore del mantenimento degli accordi e 47 voti contro gli accordi (ma divisi tra 27 a favore della sospensione e 20 a favore della rescissione degli accordi) l’ABABO conferma la sua subordinazione alle linee filosioniste del Governo, ribaltando il precedente collegio docenti dove aveva prevalso la rescissione. Un collegio docenti dove, sebbene all'inizio del collegio docenti si fosse deciso di far votare anche docenti a contratto, poco prima della votazione questo diritto è stato revocato".

"Per denunciare queste modalità della governance, in occasione della giornata nazionale di agitazione universitaria del 27 giugno contro la repressione nei nostri atenei denunciamo censura e repressione che abbiamo subito all'Accademia e che studenti e docenti in mobilitazione stanno subendo in tutta Italia" hanno detto gli studenti". Come simbolo della battaglia pro Palestina il docente del politecnico di Torino Massimo Zucchetti, per cui il senato accademico ha deciso la rimozione da qualsiasi incarico di nomina dopo alcuni suoi post sull'Ucraina. Il docente era già finito sotto i riflettori dopo essersi incatenato ai cancelli del Politecnico in segno di solidarietà con i collettivi Pro Palestina.

L'Accademia di Belle arti di Bologna con Shenkar ha un accordo di collaborazione di tipo Erasmus ed è questo accordo che in molti chiedono di sospendere. Al momento, all'interno dell'Accademia sono presenti alcuni studenti dell'istituto israeliano. Gli studenti in presidio ricordano che in questo contesto, che mostra una governance "svenduta alle pressioni esterne", sono giunte due lettere dal rettore di Shenkar "che non nomina mai la Palestina e che non menzionano la collaborazione con l'Idf", quando invece "abbiamo 30 pagine di documentazione in cui si dimostrano i coinvolgimenti con la filiera bellica e l'arruolamento attivo di studenti che poi muoiono sul campo". E poi, rincarano la dose, c'è stata anche una telefonata del sindaco Matteo Lepore alla presidente Finzi, "alla faccia della bandierina palestinese a Palazzo d'Accursio", nella quale si sarebbe mostrato "disposto a una sua piena collaborazione per mantenere gli accordi con la Shankar". Per questo, ribadiscono ancora, "continueremo a far sentire la nostra voce: contro le pressioni di Governo, Lepore e Shenkar. L'Accademia e i nostri Atenei si arruolano, noi non ci arruoliamo".