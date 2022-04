Accampati nell'ex batteria Alemanni: due denunce

Un cittadino marocchino di 45 anni e un 27enne italiano sono stati denunciati dai carabinieri per invasione di terreni e di edifici. È successo ieri durante un controllo all'ex batteria Alemanni, un'area militare dismessa in via del Terrapieno.

L'Esercito, incaricato di questi controlli, ha scoperto in uno stabile i due uomini accampati. Allertati i carabinieri, i militari della Stazione di San Ruffillo sono intervenuti e hanno denunciato i due soggetti.