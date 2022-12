In piazza del Nettuno si accende l'albero di Natale. Lepore: "Che sia un anno di pace" | VIDEO

Si rinnova, come ogni anno, la cerimonia di accensione dell’albero di Natale in piazza del Nettuno: a presenziare c’era il sindaco di Bologna Matteo Lepore e con lui il primo cittadino di Lizzano in Belvedere, Sergio Polmonari. Il motivo della presenza di quest’ultimo è da riscontrarsi nella provenienza dell’albero: si tratta infatti di un abete alto 30 metri, uno dei più grandi ospitati in piazza Nettuno, che anche quest’anno è stato donato dal Comune di Lizzano in Belvedere. L’albero, prelevato in località La Ca’ alle pendici del Corno alle Scale, era un esemplare pericolante, scelto perché doveva essere comunque abbattuto in quanto minacciava le abitazioni circostanti.

Ad accompagnare la cerimonia, oltre ad una folta rappresentanza di cittadini di Lizzano in Belvedere, anche il Coro Monte Pizzo, che ha intonato alcune canzoni natalizie tipiche della località.

Lepore: “Bonaccini-Nardella? Ero all’Ikea”

Avvicinato dalla stampa presente, il sindaco Lepore ha risposto ad alcune domande, tra cui quella relativa alla conferenza stampa congiunta tra Nardella e Bonaccini: “Non l’ho vista, ero all’Ikea per comprare un lettino per i miei figli” ha glissato Lepore.