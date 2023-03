Accertatori sosta ancora in sciopero: e lunedì si replica

Salgono a cinque i giorni di sciopero dei lavoratori di Bomob, la società che a Bologna gestisce il piano sosta e il servizio di rilascio contrassegni. I sindacati (le sigle di categoria di Cgil-Cisl-Uil, Cisal, Ugl e Usb) hanno deciso di continuare lo sciopero di 24 ore anche nella giornata di lunedì prossimo 6 marzo. Inizialmente erano stati indetti quattro giorni di stop, dall'1 marzo a domani. Lunedì è peraltro previsto un tavolo tra sindacati, azienda e Comune.

"L'azione di sciopero viene fortemente ribadita dai lavoratori, a seguito del perdurare dell'inqualificabile comportamento della società Bomob, ulteriormente confermato dall'atteggiamento rigido e conflittuale dell'azienda, che ha omesso il pagamento di tutte le spettanze previste dagli accordi di secondo livello oltre ad aver adottato in modo unilaterale un'organizzazione che mette a repentaglio la sicurezza dei lavoratori".

I lavoratori, dunque, continueranno ad incrociare le braccia per la mancata erogazione dei premi, il "mancato rispetto degli accordi vigenti di secondo livello", le criticità all'Ufficio contrassegni, la "gestione aziendale che si ripercuote sulle attività dei lavoratori" e infine l'"incertezza sul prossimo bando di gara e relativi sviluppi", ricordano i sindacati rimanendo in attesa "di una soluzione propositiva a garanzia" del personale.

L'azienda replica così

Intanto dall'azienda un messaggio sul sito di Bomob recita così: "Avviso all'utenza: ci scusiamo per il disagio arrecato all'utenza ed ai cittadini tutti". La società di gestione della sosta e del servizio rilascio contrassegni, al centro dello scontro con i sindacati, prosegue: "Il servizio non è operativo a causa di uno sciopero indetto senza alcun preavviso dalle organizzazioni sindacali, in spregio delle regole procedurali previste dalla normativa sui servizi pubblici essenziali. La società Bomob si dissocia formalmente contestando i presupposti del proclamato sciopero della durata di giorni quattro, dal 1 al 4 marzo compresi, ne si riserva ogni più opportuna iniziativa a tutela dei cittadini e dell'azienda". Altresì l'azienda si impegna "a ricontattare gli utenti, non appena possibile, per riprogrammare gli eventuali appuntamenti disattesi in questi giorni".

Dell'informativa di Bomob si è accorta la consigliera comunale del gruppo misto, ex capogruppo della Lega, Paola Francesca Scarano che si schiera dalla parte dei lavoratori in lotta. Hanno "richiesto e avuto rassicurazioni dalla Commissione di garanzia, unico organo preposto ad esprimersi sulla legittimità di tale azione che ricordiamo comporta notevoli detrazioni dalla busta paga", afferma in un comunicato. Scarano contesta le informative (anche agli sportelli di rilascio contrassegni) di Bomob perchè avrebbero l'effetto di alzare, " ancora una volta, l'asticella dello scontro, provando ad aizzare la cittadinanza contro i lavoratori e creando un clima ostile nella nostra città".