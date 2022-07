Accertatori della sosta, scatta lo sciopero: "Disagi sul posto di lavoro, anche per i clienti disabili"

Sciopero per domani martedi 5 luglio 2022, per gli accertatori della sosta e dell'ufficio contrrassegni. Domani infatti dalle 11.30 alle 15, si terrà in piazza Nettuno a Bologna il presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della sosta alle dipendenze di BomoB, la nuova società affidataria del servizio subentrata a Tper nel novembre scorso. A indire l'astensione dal lavoro sono le sigle sindacali di base e confederali, in modo unitario.

Dopo otto mesi dall'affidamento del servizio di Gestione Sosta e Mobilità del Comune di Bologna alla società BoMob, scrivono i sindacati, si riscontrano "il perdurare di condizioni profondamente lacunose nella gestione del personale e nell'applicazione delle norme contrattuali nazionali ed aziendali", in contrasto con le previsioni della clausola sociale sottoscritta tra Comune di Bologna e Organizzazioni Sindacali nel novembre del 2019.

Nonostante ripetuti incontri, i sindacati "denunciano pesanti mancanze da parte della nuova società, che vedono coinvolti sia i lavoratori sia la qualità del servizio erogato alla cittadinanza. In particolare i lavoratori lamentano errori nell'elaborazione delle buste paga, anche di rilevante entità, mancato rispetto degli accordi di secondo livello inerente l’orario di lavoro, scarso supporto nell'attività lavorativa a causa di una cronicizzata carenza di mezzi e locali con evidenti ripercussioni nei confronti dell'utenza, in particolar modo sulle persone diversamente abili, che non hanno spazi adeguati dove poter attendere ed essere ricevuti".

Piazza: "Otto mesi di tempo per una saletta? Si può fare di più"

Commenta a caldo il consigliere M5S Marco PIazza: "Mi è stato riferito che esiste un progetto per creare una sala di attesa nella sede di Piazza Azzarita, ma i progetti bisogna anche realizzarli e in 8 mesi di tempo ce n’è stato anche per adempiere alle prescrizioni fatte dall’ASL quando hanno visitato i locali".

"Credo che Bologna -continua il consigliere- possa e debba offrire ai suoi cittadini un servizio più accessibile, soprattutto considerando che molti degli utenti del servizio contrassegni sono persone anziane o con disabilità. Penso anche che Bologna possa e debba assicurare ai lavoratori che erogano i servizi pubblici, ambienti di lavoro più adatti ad offrire l’adeguata attenzione all’utente".