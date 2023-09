Case d’emergenza piene, residenze di prima accoglienza inadeguate: "Ci hanno tolto la dignità" | VIDEO

Tanti richiedenti e aventi diritto alle case popolari ma poche strutture: il sistema per l’assegnazione degli alloggi scricchiola. Oggi sit-in in comune. Clancy promette: “Presto un tavolo”

Strutture con un’unica cucina per decine di nuclei familiari, o a volte neanche quella; una lavatrice, a pagamento, per i bisogni di oltre ottanta persone; stanze sovraffollate; cinque bagni per quaranta famiglie, a volte inagibili e spesso infestati di insetti. Sono queste, e tante altre ancora, le criticità di due strutture di prima accoglienza, per italiani e stranieri: si tratta delle residenze di via del Pallone, in pieno centro, e di quella di San Sisto, in zona San Donato, direzione Quarto Inferiore.

A denunciare queste condizioni di vita sono stati i collettivi Asia e Plat, insieme al sindacato di base USB, in un sit-in nel chiostro di Palazzo d’Accursio. Con loro molti residenti delle due strutture che, in teoria, dovrebbero accogliere i nuclei familiari solo temporaneamente, prima che questi possano avere accesso alle case d’emergenza, quest’ultime anticamera di una vera e propria sistemazione (che sia pubblica o privata). Ma se le case popolari sono poche, e i prezzi del mercato privato sono per molte persone inaccessibili, a pioggia le case d’emergenza così non si svuotano e di conseguenza le persone nelle strutture di prima accoglienza rimangono lì impantanate. Si tratta spesso di famiglie con diversi figli a carico, con lavori saltuari o a nero, quando il lavoro c’è.

I manifestanti e i residenti delle due strutture sono stati ascoltati da Emily Clancy, vicesindaca con delega alla Casa, e dalla Capo di gabinetto Matilde Madrid. La promessa è quella di un tavolo di aggiornamento da organizzare presto, prestissimo, facendo il possibile per evitare a queste persone di dover passare l’inverno in strutture che di accogliente hanno davvero poco.