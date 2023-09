Migranti, per la Caritas il sistema di accoglienza “è pensato male”

Sono parole dure quelle di Don Matteo Prosperini, numero uno della Caritas di Bologna, sulle politiche migratorie del Governo a guida Meloni. Intervistato dall’agenzia Dire, Prosperini parla di un “sistema di accoglienza pensato male”, che non permette “a capire sul territorio l’entità delle persone” sul territorio bolognese e “quali siano i loro reali bisogni. In teoria sono accolti dalle strutture governative, quindi loro dovrebbero avere tutto il necessario. È chiaro però che questo è un sistema d'accoglienza pensato male. Mi sembra che tutti ne stiano parlando, non denunciamo nulla di nuovo. I dieci punti messi in piedi dal Governo sono tutti discutibili, è sotto gli occhi di tutti”.

“Noi – continua Prosperini – certamente noi facciamo la nostra parte, senza la presunzione di risolvere il problema, che è impossibile, ma cercando di fare opere-segno più diffuse possibili e replicabili dalla comunità”. La situazione non preoccupa il responsabile della Caritas locale, perché Bologna “è sempre una città accogliente. Però ognuno deve fare il suo lavoro e prendersi le sue responsabilità. Io non mi assumo responsabilità che si devono prendere altri. Poi è chiaro, chi bussa alle porte della Caritas viene sempre accolto e preso a cuore. Ma non esiste deresponsabilizzarsi su questo argomento”.