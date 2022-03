Il progetto 'coiVolti' della Caritas diocesana per l’accoglienza dei profughi ucraini

La Caritas diocesana, in coordinamento con Prefettura e Comune di Bologna, propone il progetto “coiVolti” dedicato all’accoglienza temporanea, da parte di comunità parrocchiali o famiglie del territorio, di nuclei familiari ucraini in fuga dalla guerra. Per aderire all’iniziativa è necessario indicare i propri recapiti e una breve descrizione dei luoghi messi a disposizione all’indirizzo caritas.direttore@chiesadibologna.it.

"I nuclei familiari ai quali si rivolge il progetto – afferma don Matteo Prosperini, direttore della Caritas diocesana – sono quelli che non hanno potuto accedere ai Centri di accoglienza straordinaria (Cas) o che non possono contare su quella di connazionali già presenti sul nostro territorio. Il nome stesso del progetto “coiVolti” racconta la volontà di entrare in una relazione viva con queste persone, volti e storie, prima ancora che profughi. Pur consapevoli che questo progetto non potrà essere risolutivo dell’emergenza umanitaria in atto, si intende così porre un segno di accoglienza e di pace grazie al coinvolgimento delle comunità che stanno già esprimendo una grande disponibilità".

Schlein e Rizzo Nervo visitano la tensostruttura

"Oggi ho avuto modo di constatare di persona quanto straordinario sia l’impegno profuso per soccorrere le persone che fuggono dalla guerra in Ucraina, a partire dalle donne e dai bambini. Attività frenetiche ma già ben organizzate, segno che il modello di prima accoglienza predisposto funziona. Il merito è degli operatori della sanità, del sociale, delle forze dell'ordine e dei volontari della Caritas e della Croce Rossa, che ringrazio di cuore a nome di tutta la comunità regionale. Così come ringrazio tutte le persone che continuano ad aprire le porte di casa per dare accoglienza e calore ai profughi, scappati senza nulla, se non il peso del dramma che stanno vivendo”.

La vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega al Welfare, Elly Schlein, questa mattina con l’assessore comunale al Welfare, Luca Rizzo Nervo, ha visitato la tensostruttura allestita in Piazza XX Settembre a Bologna, risultato degli sforzi congiunti di Comune di Bologna, Prefettura e Ausl Bologna.

Qui i profughi ucraini possono registrarsi al sistema sanitario, fare il tampone e i vaccini. Non solo: oltre a offrire ai profughi un primo orientamento rispetto ai servizi disponibili, grazie alla presenza di personale della Polizia di Stato è possibile certificare la loro presenza sul territorio.

La struttura, allestita proprio nel centro di Bologna, accoglie quasi esclusivamente donne e bambini, drammatica testimonianza delle migliaia di famiglie che questo conflitto sta forzatamente separando: uomini al fronte, donne e bambini in fuga.

In fuga dalle bombe, le testimonianze