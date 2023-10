Uomo accoltellato alla gola in Piazza dei Martiri

Nella serata di ieri (giovedì 5 ottobre ndr) un uomo è stato aggredito e ferito al collo con un coltello in zona stazione centrale.

E' successo intorno alle 20.00 in Piazza dei Martiri. Sul posto, una volta dato l'allarme, sono arrivati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'auto medica: il soggetto ferito, un 40enne di origini marocchine, è stato trasportato in ospedale con codice tre, ovvero quello di massima gravità. A intervenire la Polizia di Stato, che per il momento non ha dato dettagli sull'eventuale colluttazione o rissa.

Riflettori accesi ancora su Piazza dei Martiri dunque, già al centro del dibattito politico qualche settimana fa, dopo alcuni episodi di violenza e conseguenti varie proposte per arginare il degrado nella zona di via Don Minzoni e piazza dei Martiri. Sempre quest'area recentemente è stata anche teatro di una aggressione a sfondo sessuale.

(notizia in aggiornamento)