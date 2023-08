Accoltellamento in piazza Verdi: 46enne in ospedale, aggressore in fuga

Piazza Verdi senza studenti ma ancora teatro di episodi di criminalità. L’ultimo nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 19, quando alcuni passanti hanno chiamato i Carabinieri segnalando un uomo a terra davanti all'ingresso principale del Teatro Comunale. Colpito da una lama al collo, il ferito è trasportato al pronto soccorso con un’ambulanza del 118 in codice 2, ovvero di media gravità.

Secondo le ricostruzioni dei militari, tutto sarebbe partito da un diverbio tra due uomini, frequentatori della zona, per motivi ancora da chiarire. La lite a un certo punto è degenerata e uno dei due ha estratto un coltello e colpito il rivale, identificato in un 46enne italiano con qualche precedente all'attivo. Fortunatamente la lama, che lo ha raggiunto al collo, ha provocato un taglio solo superficiale. Medicato dal personale sanitario, il 46enne se la caverà con dieci giorni di prognosi.

Ancora non è stato catturato invece dell'aggressore, che all’arrivo dei militari si è dileguato facendo perdere le proprie tracce al momento. Sul caso sono al lavoro i carabinieri, che hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona nel tentativo di rintracciare l'autore e ricostruire i contorni dell'accoltellamento.

Molte attività commerciali sono ancora chiuse nella zona, ma nessuno è rimasto particolarmente sorpreso: "Niente di strano per noi - ha detto il dipendente di un bistrot - ci stupisce invece che faccia ancora notizia. Anche se c'è poca gente, i balordi non fanno sentire la loro mancanza qui in zona universitaria".