Ancora violenza in Piazza XX settembre: uomo accoltellato alla schiena

Ancora violenza in piazza XX settembre. Qui, nella tarda mattinata di domenica, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna sono intervenuti per una lite con accoltellamento tra due uomini. L’invio immediato di tre pattuglie dell’Arma ha consentito di bloccare i contendenti, che si erano dati alla fuga non appena sentite le sirene dei militari.

Identificati un 30enne, nigeriano, che presentava una ferita penetrante alla schiena; e un 50enne italiano con escoriazioni al mento e una profonda ferita al gomito.

Le indagini hanno consentito in breve di ricostruire la vicenda: l’italiano, che voleva della droga, aveva dato in pegno al 30enne il proprio telefono cellulare, non avendo denaro con sé. L’offerta era stata accettata ma successivamente, dinnanzi al rifiuto di restituire il telefono, il 50enne ha reagito sferrando un fendente che, fortunatamente, è penetrato solo per pochi centimetri nella schiena del rivale.

Entrambi sono stati medicati: il nigeriano è stato dimesso con 20 giorni di prognosi, l’italiano, invece, è stato tratto in arresto per lesioni personali aggravate e dovrà comparire dinanzi al Giudice del Tribunale monocratico per l’udienza di convalida e il giudizio per direttissima.

Zona calda

La zona antistante la stazione ferroviaria non è nuova a episodi di degrado, spaccio e violenza. Solo lo scorso mese intorno alla piazza si un'operazione antidroga aveva portato a un arresto e diverse identificazioni. Il mese prima una violenta aggressione a scopo di rapina, si era registrata ai danni di uno youtuber impegnato nel riprendere e intervistare alcuni ragazzi stranieri a proposito dello stato di integrazione a Bologna. Seguiva di poco un altro intervento di polizia a causa di una rapina consumata in un bar della zona. Lo scorso anno si era chiuso in zona con una cruenta aggressione tra un gruppo di extracomunitari, in pieno giorno. Ad avere la peggio era stato un africano che era finito in ospedale. Una manciata di settimane prima un 17enne era stato arrestato per due fatti di sangue, mentre qualche mese prima si era consumata una violenta rapina: un uomo era stato assalito e buttato a terra per le catenine e il portafoglio. Nello stesso periodo un giovane era stato accoltellato in pieno giorno davanti alla Galleria, che era stato teatro anche di una maxi rissa che aveva coinvolto una ventina di persone. Scene da vera e propria guerriglia urbana che avevano portato ad aumentare i controlli di Polizia nella zona. Controlli che evidentemente ancora non danno l'esito sperato, visto l'episodio di ieri sera.