Accoltellamento in stazione, Lega: "Era questione di tempo, non si scherza con la sicurezza"

Sono ancora in corso gli accertamenti dopo l'accoltellamento in pieno giorno in zona stazione. Un giovane è finito in ospedale dopo l'ennesimo episodio violento avvenuto davanti alla Galleria 2 Agosto. Fortunatamente le lesioni riportate non sono gravi.

Dalle ricostruzioni dal diverbio due giovani stranieri sarebbero passati alla lite, poi degenerata, quindi uno dei contendenti avrebbe estratto un coltello e sferrato vari colpi. Ad evitare il peggio il tempestivo intervento di alcuni testimoni.

Allertate sul posto le forze dell'ordine, ora al lavoro per ricostruire i fatti, hanno fermato l'aggressore. Il giovane rimasto ferito è invece stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Maggiore. Si sta cercando di accertare i motivi dell'accaduto.

Lega: "Era solo questione di tempo"

“Da tempo chiediamo presidi fissi e rafforzamento della sicurezza in zona stazione - scrive in una nota il capogruppo leghista in Comune,. Matteo Di Benedetto - Era questione di tempo. Il comune ha sempre fatto orecchie da mercante proponendo occasionali canti e balli estivi, come se questi potessero risolvere il problema della criminalità. Una lite sfociata in accoltellamento, è la triste conferma che avevamo ragione. Non si scherza con la sicurezza e con la vita delle persone. La sinistra faccia mea culpa e prenda immediatamente misure per rafforzare la sicurezza in zona stazione e piazza XX settembre. Infine, non da ultimo, un grande grazie al cittadino che si è adoperato per arrestare L’accoltellatore”.

Stazione zona calda e controlli con 'effetto sorpresa'

La zona intorno alla stazione centrale dei treni è un'area calda, non nuova a episodi di violenza. Insieme alla Bolognina, al Pilastro e al centro storico rientra nel mirino dei controlli straordinari delle forze dell'ordine con incursioni continuative, puntando quindi sull'effetto 'sorpresa' dei blitz.

Il punto sul monitoraggio di queste aree critiche cittadine lo aveva fatto il mese scorso il prefetto Attilio Visconti spiegando come fosse stato attivato "un servizio continuativo ma senza date prefissate, nelle zone della città dove si registra maggior preoccupazione". Lo scopo "far crescere il senso di sicurezza dei cittadini e demotivare la delinquenza alla frequentazione di quelle aree".

Lo scorso febbraio era stato già tracciato un primo bilancio sui controlli interforze nella zona ferroviaria che contava 4 denunce, controllate 299 persone e 5 veicoli, 14 gli esercizi pubblici sotto la lente delle forze dell'ordine e 87 gli stranieri, di cui uno espulso e un altro accompagnato al CPR.

Controlli in Bolognina e San Donato: un arresto

Anche nel corso della giornata di ieri, i Carabinieri, con l'ausilio della Polizia Locale, hanno effettuato diversi controlli nel Quartiere Bolognina sia di persone che di esercizi pubblici: Un bar è stato sanzionato perchè utilizzava prosciutto scaduto, mentre altre persone sono state sanzionate per possesso di stupefacenti a uso personale o per non aver ottemperato a divieti di dimora.

In via San Donato un 24enne italiano è stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Durante una perquisizione personale, del veicolo sul quale viaggiava e dell'abitazione, sono stati trovati 70 grammi e 5 piante di marijuana, materiale per confezionamento e 400 euro. Durante i controlli, il giovane ha reagito in modo aggressivo, aggiungendo così al reato di spaccio quello per resistenza. E' stato disposto il processo per direttissima.