Accoltellato al bar: fermati in due per tentato omicidio

Un 42enne e un 39enne, entrambi cittadini tunisini con precedenti, sono stati fermati per tentato omicidio dalla Mobile di Bologna. I fatti si riferiscono allo scorso 22 ottobre, quando nel tardo pomeriggio un uomo di 42 anni è stato raggiunto da alcuni colpi inferti con un'arma da taglio, finendo poi in ospedale in condizioni di media gravità.

I due aggressori prima avevano scambiato qualche parola con la vittima, cittadino marocchino, per poi aggredirlo e ferirlo e infine scappare in due direzioni diverse. Ora, dopo le indagini della Mobile entrambi sono stati nella giornata di ieri fermati per indiziato di delitto e ristretti in camera di sicurezza. L'udienza di convalida è prevista nelle prossime ore.