Accoltellamento fuori dal bar: carabinieri a caccia dell'aggressore

Avrebbero avuto un diverbio al bar della stazione, poi l'altro è tornato con una persona, la quale poi avrebbe scagliato i fendenti. Un 42enne è così finito in ospedale domenica sera, accoltellato dopo un animato diverbio a San Matteo della Decima, paese vicino a San Giovanni in Persiceto.

Del caso, i cui contorni sono ancora non del tutto chiari, se ne stanno occupando i carabinieri di San Giovanni. In base a una prima ricostruzione, il tutto sarebbe avvenuto all'esterno del locale. La vittima ha dapprima ingaggiato una lite verbale con un ragazzo più giovane, al termine della quale lo stesso si sarebbe allontanato. Poco dopo però , lo stesso ragazzo è tornato, in compagnia del presunto autore dell'accoltellamento. Dopo aver aggredito e accoltellato il 42enne davanti al bar, i due si sono poi allontanati, mentre venivano chiamati i soccorsi dagli altri avventori del locale.

I militari ora stanno cercando di risalire all'identità dell'autore del gesto. Il 42enne è stato portato al Maggiore in codice tre, ma le sue condizioni non parrebbero gravi.