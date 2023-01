Accoltellati alla faccia e alla gola: doppio episodio in 24 ore

Doppio accoltellamento a Bologna, in sole 24 ore. A rimanere vittime di due episodi, distinti e non collegati, sono stati un ragazzo minorenne e un uomo di 38 anni, rispettivamente nei pressi del centro commerciale Fossolo e lungo via Matteotti in Bolognina.

Il primo episodio risale alla sera tra venerdì e sabato e a darne notizia è stato il Resto del Carlino. La vittima sarebbe stata attinta da alcuni fendenti superficiali al volto, al culmine di quella che alcuni testimoni hanno riferito essere stata una rissa, ma sulla quale ora sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. La vittima in questione, ascoltata, ha riferito di un furto subito dello zaino del giovane, nei pressi del centro commerciale Fossolo 2. Per impossessarsi dello zaino, quelli descritti come due coetanei della vittima, avrebbero utilizzato anche una lama, la quale ha ferito il 17enne, che però è stato portato a casa da un parente e ha rifiutato le cure sul posto.

Il secondo episodio, 24ore dopo e quindi la sera appena trascorsa, ha visto per futili motivi il 38enne attinto alla gola, da un ragazzo di qualche anno più giovane. Anche in questo caso le coltellate non sono risultate critiche, anche se la vittima ne avrà per qualche giorno ed è stata portata al Pronto soccorso. Il presunto autore, un ragazzo classe 1990, è stato rintracciato dalla polizia in zona universitaria poco dopo l'episodio. Per lui è scattata una denuncia per lesioni.