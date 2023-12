Accoltellato in piazza XX settembre: fermato il presunto autore

Sarebbe un 22enne di nazionalità afgana il presunto autore dell'accoltellamento che lo scorso 25 novembre ha ferito gravemente un 17enne cittadino marocchino in piazza XX settembre. La Squadra mobile di Bologna ha fermato nel fine settimana il 22enne, che è stato rimesso in libertà dal Gip ma con l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

All'identificazione del presunto autore si è arrivati dopo un'analisi delle telecamere presenti sul luogo, nonché sulla escussione di alcuni testimoni e sul riconoscimento da parte della vittima del suo aggressore. Il 22enne è stato trovato sempre nei pressi della stazione centrale. Sono in corso ulteriori approfondimenti sul movente del ferimento, che si ritiene possa essere individuato in una reazione dell’indagato a seguito di un furto del proprio portafoglio subito ad opera di persone presenti unitamente al giovane dallo stesso accoltellato.

Il precedente

Un episodio fotocopia a quanto avvenuto qualche settimana prima in piazza dei Martiri, dove per il furto subito di un monopattino due giovani hanno aggredito un terzo, accoltellandolo alla gola e venendo infine arrestati per tentato omicidio.