Trentaduenne accoltellato vicino alla Stazione

Ennesimo episodio di violenza davanti alla Stazione. La sera del 30 giugno, intorno alle 21.30, il 118 e i Carabinieri sono intervenuti per soccorrere un 32enne. L’uomo, di origine tunisina, era a terra davanti al Bar Tabaccheria AB di Galleria II Giugno. Non è certo la prima volta che episodi simili accadono nella zona.

Ferite al collo e a un gluteo

Quando i militari sono arrivati, i soccorritori stavano medicando l’uomo, di origine tunisina, ferito con due fendenti al collo e a un gluteo. Il 32enne, che non parla bene l’italiano, non ha dato spiegazioni su quello che gli era capitato. È stato portato in codice 2 e in condizioni non critiche all’ospedale Maggiore per essere curato.