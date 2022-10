Accoltellato in via Genova, svolta nelle indagini, quattro arresti: "E' stata una spedizione punitiva" | VIDEO

Una spedizione punitiva, ma dal movente ancora non del tutto chiarito e sul quale continuano le indagini della Mobile di Bologna. Svolta nel caso dell'accoltellamento di via Genova di fine agosto: la polizia ha arrestato, su mandato della procura e con una ordinanza di custodia emessa dal Gip, tre uomini e una donna, tutti trentenni e cittadini marocchini.

Alle misure cautelari nei confronti dei soggetti la polizia è arrivata dopo avere chiuso il cerchio sul contesto nel quale si erano svolti i fatti alla fine dell'estate. Il movente sarebbe il culmine di una serie di frizioni tra due gruppi, apparentemente riconducibili a una serie di torti reciproci e a una vendetta per una rissa finita male per uno dei contendenti.

Al centro della tenzone infatti un gruppo di ragazzi più giovani, sempre tutti cittadini marocchini, che in più occasioni avrebbe iun qualche modo 'sfidato' l'autorità di un gruppo più anziano, con piccoli sgarbi tra cui anche quello di non aver pagato l'affitto a una conoscente dei 'grandi'. Di qui l'affronto ha subito una escalation, già con alle spalle un precedente al Parco Nord. Qui i due gruppi si erano incontrati per sistemare la questione, ed erano passati alle vie di fatto. All'esito del confronto uno dei componenti del gruppo dei trentenni avrebbe avuto la peggio.

Di qui l'episodio di via Genova, che avrebbe avuto i suoi momenti salienti proprio vicino la sede del quartiere Savena. Un movente, quello della ritorsione per vendetta, che non convince del tutto gli inquirenti, anche perché la vittima dell'accoltellamento, un 20enne che ha riportato profonde ferite alla gamba e al torace, non si è mostrato molto collaborativo. Dui qui la convinzione che ci sia dell'altro, a giudicare dai profili dei soggetti in questione, quasi tutti con precedenti penali per droga alle spalle.