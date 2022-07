Accoltellato e lasciato a terra in via Toscana: coppia catturata e arrestata

La Squadra Mobile ha eseguito due provvedimenti di custodia cautelare, per i reati di lesioni gravi e aggravate in concorso, rapina e detenzione di armi: due cittadini romeni, un 49enne è in carcere, e una 19enne è ai domiciliari.

I fatti risalgono al 16 giugno quando, in via Toscana: come da ricostruzioni della polizia, una donna, in compagnia del suo compagno e di altri clienti di un bar, ha ingaggiato una lite verbale con la 19enne che poi è passata alle mani, l'ha aggredita, così è caduta a terra e ha sbattuto sbattere violentemente la testa. Il suo compagno che l'aveva soccorsa è stato preso a pugni dal 49enne che ha anche che estratto di tasca il coltello, così è fuggito e, dopo un breve inseguimento, gli indagati lo hanno raggiunto e, dopo averlo spinto a terra, lo hanno fatto cadere a terra, e l'arrestato lo ha accoltellato al costato sinistro. Derubato del cellulare i due erano fuggiti.

Le attività di indagine, anche grazie alla collaborazione di testimoni, hanno permesso di identificarne la coppia. L'uomo, ritenuto l'autore dell'accoltellamento, ha alle spalle diversi precedenti di polizia analoghi e per questo era sottoposto dal Questore di Bologna alla misura del divieto di dimora a Bologna.

La vittima era stata ricoverata all'ospedale Maggiore.

(Squadra mobile - Foto archivio)