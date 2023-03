C'è un primo accordo tra Bomob e sindacati

È stato raggiunto un primo accordo tra i sindacati dei trasporti e la società Bomob, che gestisce la sosta sotto le Due Torri. Al termine di un lungo braccio di ferro, ieri sera il via libera all’intesa che prevede per i lavoratori il pagamento del sistema premiante, tramite l’erogazione di una tantum a saldo di quanto dovuto per il 2022.

L'intesa firmata anche dal Comune

“Ricordiamo che la vertenza è stata voluta fortemente dalle lavoratrici e dai lavoratori, che l’hanno rivendicata con cinque giornate di sciopero, partecipando numerosi ai presidi, facendo sentire la propria voce sia alle istituzioni sia alla cittadinanza”, sottolineano Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e USB LP. L’accordo, fanno sapere i sindacati, è stato firmato anche al Comune di Bologna, che si fa garante “affinché la trattativa prosegua nella massima trasparenza a garanzia degli interessati”.

Sbloccato lo "stallo alla messicana"

Si è quindi sbloccato lo "stallo alla messicana" tra società e sindacati, così come lo aveva definito l'assessore alle relazioni sindacali, Massimo Bugani. L'azienda, che vuole superare l'attuale sistema di calcolo del premio ereditato da Tper (basato sul numero dei passeggeri trasportati), nei giorni scorsi aveva proposto di pagare la seconda tranche del premio relativo allo scorso anno con la formula della 'una tantum', il cui importo, però, non era stato quantificato, facendo così irrigidire i sindacati.