Unibo: accordo con l’Università di Tirana per la ricerca sull’agroalimentare

Continua il percorso di collaborazione tra Italia e Albania. Lo scorso 6 aprile è stato firmato un accordo tra il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna e l'Università di Agraria di Tirana per la ricerca e l’innovazione sullo sviluppo dell'agricoltura e delle filiere agroalimentari in Albania e nella macroregione adriatico-ionica.

L’accordo si colloca nell’ambito del programma 'Vet through innovation’, coordinato dalla Regione Emilia-Romagna insieme ad altri organismi, e prevede possibilità di mobilità per studenti, ricercatori e docenti.

Il patto, però, non è una novità. Le occasioni di collaborazione istituzionale e commerciale tra Italia e Albania si sono fatti sempre più numerosi negli ultimi anni: sempre all’interno del programma 'Vet through innovation’, nel novembre del 2022 una delegazione di imprenditori emiliano-romagnoli -guidata dalla docente Tullia Gallina Toschi – aveva raggiunto l’Albania per redigere un documento di 'linee guida' per conto del Ministero dell'Agricoltura albanese sul potenziamento delle competenze tecnologiche per la produzione di olio in Albania.